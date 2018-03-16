Kia Quoris показал интерьер.

Вслед за скетчами, демонстрирующими дизайн кузова нового Kia Quoris, появился рисунок с изображением приборной панели. Самая дорогая модель марки во втором поколении появится у дилеров в некоторых странах уже во втором квартале этого года.

Kia Quoris показал интерьер.

Бизнес-седан обретет «нарисованную» комбинацию приборов, руль весьма оригинального дизайна с отделкой деревом, двухцветный кожаный интерьер, минимум физических клавиш, мультимедийный комплекс с большим монитором. Последний, согласно моде, стал отдельно стоящим элементом.

О технике пока уверенно сказать нечего. По предварительной информации, в гамме появится полноприводная версия с «битурбошестеркой» объемом 3,3 литра. Мотор уже известен, в частности, по фастбеку Kia Stinger, где он выдает 370 л.с. В качестве коробки передач наверняка будет использован 8-ступенчатый автомат.

Скорее всего, публичный дебют седана состоится в апреле на моторшоу в Нью-Йорке. В зависимости от рынке модель носит название Quoris, K900 или К9. Машину уже успели сфотографировать автопапарацци. На автовозе точно стоит новый Quoris, который по какой-то причине решили перевезти без камуфляжа.

Kia Quoris показал интерьер.
Kia Quoris показал интерьер.


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