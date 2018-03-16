На горнолыжном курорте в Грузии из-за поломки канатной дороги пострадали более десяти человек

Людей просто выбрасывало из кресел.

На горнолыжном курорте Гадаури в Грузии в результате поломки канатной дороги пострадали более десяти человек, пишет издание "Новости Грузии". Гондолы начали на высокой скорости скатываться по канатной дороге, в результате чего на развороте людей просто выбрасывало из кресел.

Как сообщил журналистам мэр Казбеги Александр Загашвили, инцидент был вызван внезапным отключением электроэнергии и резким падением напряжения. В результате канатная дорога отключилась в аварийном режиме.

Все пострадавшие на реанимобиле доставлены в поселок Гудаури, двое из них в тяжелом состоянии переведены в Тбилиси.

МВД Грузии начало расследование в связи с аварией, говорится в заявлении Компании развития курортов министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Компания развития курортов министерства экономики и устойчивого развития уже связалась с компанией «Доппельмайер» (Doppelmayr), которая производит канатные дороги, для того, чтобы произошло незамедлительное реагирование на факт, и чтобы они прислали экспертов для установления причин. Компания готова возместить все расходы на лечение пострадавших", - отмечается в заявлении.

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Горнолыжный сезон в Гудаури длится с декабря по май.


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