В Кельне более 40 человек получили травмы из-за столкновения двух трамваев

Один из водителей был пьян.

В немецком городе Кельн в результате столкновения трамваев 43 человека получили ранения.

Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

По данным полиции, один из водителей трамвая был пьян - это подтвердил предварительный тест на алкоголь.

Правоохранители ожидают, что анализ крови машиниста даст более точные данные о его состоянии.

Транспортная компания Кельна, сотрудником которой является водитель, утверждает, что подобных инцидентов в истории компании не было и обещает провести внутреннюю проверку.

Если версия ДТП под влиянием алкоголя подтвердится, это нанесет серьезный удар по репутации компании.

Напомним, ранее в Кельне протестующий беженец заблокировал движение на оживленном мосту.