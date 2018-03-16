В Кельне более 40 человек получили травмы из-за столкновения двух трамваев
Один из водителей был пьян.
В немецком городе Кельн в результате столкновения трамваев 43 человека получили ранения.
Об этом сообщает издание Tagesspiegel.
По данным полиции, один из водителей трамвая был пьян - это подтвердил предварительный тест на алкоголь.
Правоохранители ожидают, что анализ крови машиниста даст более точные данные о его состоянии.
Транспортная компания Кельна, сотрудником которой является водитель, утверждает, что подобных инцидентов в истории компании не было и обещает провести внутреннюю проверку.
Если версия ДТП под влиянием алкоголя подтвердится, это нанесет серьезный удар по репутации компании.
Напомним, ранее в Кельне протестующий беженец заблокировал движение на оживленном мосту.
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