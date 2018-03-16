Главврача львовской поликлиники во второй раз поймали пьяным за рулем

27 января патрульные уже останавливали Токарева за вождение в нетрезвом состоянии.

Главврача львовской поликлиники во второй раз поймали пьяным за рулем
Фото: zaxid.net

В ночь на пятницу патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился главный врач 6-й поликлиники Львова Юрий Токарев с признаками алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Для проверки на состояние опьянения Токарева доставили в 8-ю больницу, куда также приехала его мать, Татьяна Токарева, который является главным врачом 2-й поликлиники, сообщает местный сайт "Форпост". Издание не указывает улицу, на которой состоялось задержание.

Патрульная полиция и пресс-служба Львовского горсовета пообещали обнародовать информацию о задержании Токарева позже.

Отмечается, что 27 января патрульные уже останавливали Токарева за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда результат проверки показал 0,34 промилле. У него изъяли водительское удостоверение. До решения суда он ездит с временным талоном. Сам Токарев тогда заявлял, что вообще не употребляет алкоголь, а ехал "после капельницы". По его словам, возможно, лекарства дали такой результат на драгере.

По данным издания, Токарева также останавливали 30 января, когда он убегал от патрульных и разгромил парковую зону в центре Львова. Тогда он был трезвым и заявил, что не слышал сигнала полиции с требованием остановиться, а ДТП произошло из-за пробитого колеса.

Напомним, ранее во Львове уволенный за пьяное ДТП подполковник полиции восстановился в должности.


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