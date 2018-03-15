?Киевлян призвали не пользоваться личными авто на выходных из-за непогоды

В столице ожидается снегопад и похолодание.

Власти Киева призывают водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте в ближайшие дни из-за ухудшения погодных условий.

Об этом заявил замглавы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян, сообщается на сайте КГГА.

"К сожалению, во второй половине завтрашнего дня вновь ожидаем снижения температуры и обильные осадки. По прогнозам, они будут продолжаться в течение выходных. Чтобы избежать осложнений движения, я прошу водителей по возможности не использовать собственный транспорт и воздержаться от поездок в центральную часть города", - отметил Давтян.

Он также призвал водителей не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

"Поэтому мы будем вынуждены снова переставлять автомобили эвакуатором", - добавил замглавы КГГА.

По прогнозам синоптиков, 17 и 18 марта в столице ожидаются сильные снегопады, метель, на дорогах гололедица. Температура днем 5-7 градусов мороза.

Напомним, в начале марта из-за сильного снегопада столичные школы и детсады приостанавливали занятия.