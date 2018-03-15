МОЗ представил новый список противопоказаний к вождению: с какими болезнями нельзя садиться за руль

В Украине в скором времени может измениться список заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем. Соответствующий проект указа подготовил Минздрав, передает Час Пик.

Текущий проект документа – еще не окончательный вариант и находится на общественном обсуждении, отмечают в МОЗ. В ведомстве утверждают, что новый список противопоказаний к управлению транспортом будет упрощенным, и в нем останутся только те диагнозы, которые могут угрожать безопасности дорожного движения.

В списке указаны нарушения зрения различного характера, снижение слуха, доброкачественные новообразования, шрамы, которые затрудняют движения, неправильно сросшиеся переломы, стойкие нарушения в суставах и позвоночнике, отсутствие конечностей, фаланг пальцев или их деформация.

Есть в перечне и такие диагнозы, как грыжа, геморрой, аневризмы сосудов, болезни сердца и сосудов, гипертония, эндокринные заболевания, нарушения дыхательной системы. Во многих случаях решение о допуске или недопуске человека за руль медкомиссия решает индивидуально, исходя из того, затрудняет ли заболевание управление транспортными средствами и может ли оно стать причиной аварийной ситуации на дороге.

В сравнении с действующим указом, противопоказаниями к вождению могут быть диабет, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рост ниже 1,50 м. В новом проекте указа этих диагнозов нет. Кроме того, если сейчас садиться за руль не могут лица с психическими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, то в новом перечне конкретизированы нарушения, являющиеся противопоказаниями к вождению (нарушения сознания, воли, памяти, эмоций и т.д.).