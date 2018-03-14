Лоукостер Wizz Air откроет 16 новых маршрутов из Украины

Wizz Air

Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air на протяжении 17 недель расширит свою сеть полетов 70 новыми маршрутами. 16 из них будет открыто в/из аэропортов Киева, Львова и Харькова.

Об этом сообщает Лига со ссылкой на данные компании.

Четыре новых направления — Афины, Таллинн, Харьков и Вена — будут официально открыты до середины июля наряду с открытием новой западноевропейской базы в столице Австрии.

Львов получит наибольшее количество новых направлений среди украинских аэропортов. 26 марта авиакомпания начнет летать в/из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунд, а с 1 мая — в/из Лондона (Лутон). Столичный аэропорт Киев-Жуляны получит в конце июня два новых рейса — в/из Таллинн и Лиссабон. Также авиакомпания вернется в аэропорт Харьков с двумя рейсами — в/из Дортмунда и Катовице.

В расширение деятельности в 2018 году компания планирует инвестировать более чем $2 млрд в 11 баз в Великобритании, Австрии, Польше, Украине, Венгрии, Румынии и Грузии.

«Сегодня мы начинаем самое большое расширение деятельности в истории Wizz. 70 новых маршрутов, которые будут официально открыты на протяжении 17 недель, предоставят нашим клиентам еще больше возможностей для путешествий, что, в свою очередь, будет способствовать развитию бизнеса и экономике тех стран, в которых мы работаем», — заявил главный корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 600 маршрутам с 28 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 90 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человекаВ ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человека
В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)
В Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТПВ Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТП
На автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машинНа автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машин
Илон Маск представил подземный электробус
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Винницкой области получила 23 новых служебных автомобиляПолиция Винницкой области получила 23 новых служебных автомобиля
Четверо граждан Украины погибли в ДТП на железнодорожном переезде в ПольшеЧетверо граждан Украины погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Польше
"Киевпастранс" рассматривает три варианта маршрутов трамвая-электрички"Киевпастранс" рассматривает три варианта маршрутов трамвая-электрички
Итальянский лоукостер Ernest планирует запустить три новых рейса из Киева и ЛьвоваИтальянский лоукостер Ernest планирует запустить три новых рейса из Киева и Львова
Патрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах УкраиныПатрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах Украины
"Киевавтодор": куски бетона под Воздухофлотским мостом появились в результате плановых работ"Киевавтодор": куски бетона под Воздухофлотским мостом появились в результате плановых работ
Основные аэропорты Украины работают в штатном режимеОсновные аэропорты Украины работают в штатном режиме
Концерн Peugeot-Citroen откажется от производства бензиновых двигателей к 2025 годуКонцерн Peugeot-Citroen откажется от производства бензиновых двигателей к 2025 году
В ЕС продали 15 миллионов новых авто – рекордное число за последние десять летВ ЕС продали 15 миллионов новых авто – рекордное число за последние десять лет
Лоукостер Ryanair объявил большую распродажу билетовЛоукостер Ryanair объявил большую распродажу билетов
Последние новости
Подгружаем последние новости