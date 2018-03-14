Четыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой области
Водитель пошел на разворот с правого ряда, не заметив попутного грузовика.
Утром 14 марта в селе Новый Киселев (Кицманский район Черновицкой области) на трассе М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече" произошло ДТП, в результате которого погибли четыре пенсионерки, а еще одна находится в больнице.
По данным полиции, находившаяся за рулем Hyundai Elantra 58-летняя женщина пошла на разворот с правого ряда трассы, в результате чего автомобиль попал под грузовик MAN, следовавший в попутном направлении по левому ряду.
На момент аварии в автомобиле находились пять женщин в возрасте 58-70 лет. Три из них, в том числе водитель, погибли на месте происшествия, еще одна скончалась в карете скорой помощи. Еще одна пассажирка отделалась сотрясением головного мозга и переломом носа.
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