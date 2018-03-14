Четыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой области

Водитель пошел на разворот с правого ряда, не заметив попутного грузовика.

Утром 14 марта в селе Новый Киселев (Кицманский район Черновицкой области) на трассе М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече" произошло ДТП, в результате которого погибли четыре пенсионерки, а еще одна находится в больнице.

По данным полиции, находившаяся за рулем Hyundai Elantra 58-летняя женщина пошла на разворот с правого ряда трассы, в результате чего автомобиль попал под грузовик MAN, следовавший в попутном направлении по левому ряду.

Фото: cv.npu.gov.ua
Фото: cv.npu.gov.ua
Фото: cv.npu.gov.ua

На момент аварии в автомобиле находились пять женщин в возрасте 58-70 лет. Три из них, в том числе водитель, погибли на месте происшествия, еще одна скончалась в карете скорой помощи. Еще одна пассажирка отделалась сотрясением головного мозга и переломом носа.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человекаВ ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человека
В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)
В Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТПВ Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТП
На автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машинНа автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машин
Илон Маск представил подземный электробус
Блок рекламы


Похожие новости
В ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человекаВ ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человека
Оторвавшееся колесо убило женщину на остановке во Львовской областиОторвавшееся колесо убило женщину на остановке во Львовской области
В Киеве сгорели четыре автобусаВ Киеве сгорели четыре автобуса
В Сирии разбился роSSийский транспортный самолет, погибли 32 человекаВ Сирии разбился роSSийский транспортный самолет, погибли 32 человека
Полиция Винницкой области получила 23 новых служебных автомобиляПолиция Винницкой области получила 23 новых служебных автомобиля
В Одесской области к расчистке дорог привлекли военную техникуВ Одесской области к расчистке дорог привлекли военную технику
15 человек погибли при столкновении поездов в Египте15 человек погибли при столкновении поездов в Египте
Четверо граждан Украины погибли в ДТП на железнодорожном переезде в ПольшеЧетверо граждан Украины погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Польше
В Киевской области автобус с 19-ти иностранцами застрял в сугробеВ Киевской области автобус с 19-ти иностранцами застрял в сугробе
В Винницкой области в ДТП с участием "скорой" пострадали 8 человекВ Винницкой области в ДТП с участием "скорой" пострадали 8 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости