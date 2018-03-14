Четыре пенсионерки погибли в ДТП в Черновицкой области

Водитель пошел на разворот с правого ряда, не заметив попутного грузовика.

Утром 14 марта в селе Новый Киселев (Кицманский район Черновицкой области) на трассе М-19 "Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече" произошло ДТП, в результате которого погибли четыре пенсионерки, а еще одна находится в больнице.

По данным полиции, находившаяся за рулем Hyundai Elantra 58-летняя женщина пошла на разворот с правого ряда трассы, в результате чего автомобиль попал под грузовик MAN, следовавший в попутном направлении по левому ряду.

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

Фото: cv.npu.gov.ua

На момент аварии в автомобиле находились пять женщин в возрасте 58-70 лет. Три из них, в том числе водитель, погибли на месте происшествия, еще одна скончалась в карете скорой помощи. Еще одна пассажирка отделалась сотрясением головного мозга и переломом носа.