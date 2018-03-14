В Нигерии арестованы 16 украинских моряков за незаконную торговлю топливом
В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков за незаконную торговлю топливом.
Об этом сообщает FleetMon, передает
«Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тыс. тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом. Корабль был задержан 23 января, и на данный момент он закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии). Почему так долго нигерийский военно-морской флот не делал объявления — непонятно», — отмечается в сообщении.
Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.
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