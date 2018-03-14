Иранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотов

Сейчас в компании около 16% сотрудников среднего звена - женщины.

Иранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотов
Самолет Iran Air
Фото: financialtribune.com

Руководство крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин.

Об этом сообщила иранская газета Tehran Times, передает "Интерфакс-Украина".

"Для нас очень важно, чтобы среди наших сотрудников были женщины-пилоты", - отметил директор компании Фарзане Шарафбафи.

Раз в год руководство Iran Air объявляет об открытии ряда вакансий, и в этом году акцент будет сделан на привлечение в компанию женщин в качестве пилотов.

В настоящий момент примерно 16% сотрудников среднего звена, работающих в компании, - женщины.

Авиалиния Iran Air, главный офис которой находится в Тегеране, обеспечивает 25 маршрутов внутри страны, а также десятки международных рейсов.

Напомним, в апреле 2015 года сообщалось, что Иран впервые с 1979 года назначит женщину послом.


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