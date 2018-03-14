Иранская авиакомпания впервые начнет нанимать женщин-пилотов
Сейчас в компании около 16% сотрудников среднего звена - женщины.
Руководство крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин.
Об этом сообщила иранская газета Tehran Times, передает "Интерфакс-Украина".
"Для нас очень важно, чтобы среди наших сотрудников были женщины-пилоты", - отметил директор компании Фарзане Шарафбафи.
Раз в год руководство Iran Air объявляет об открытии ряда вакансий, и в этом году акцент будет сделан на привлечение в компанию женщин в качестве пилотов.
В настоящий момент примерно 16% сотрудников среднего звена, работающих в компании, - женщины.
Авиалиния Iran Air, главный офис которой находится в Тегеране, обеспечивает 25 маршрутов внутри страны, а также десятки международных рейсов.
Напомним, в апреле 2015 года сообщалось, что Иран впервые с 1979 года назначит женщину послом.
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