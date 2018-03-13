Жители Броваров запустили бесплатный автобус. Он проработал день — до звонка из «Киевпастранса»

Маршрут, по которому должен ездить автобус: , пишут AIN.UA

Услуги по перевозке, как и сам транспорт на 100 человек команда собиралась закупать у КП «Киевпастранс». Как рассказал редакции Максим Карпюк, логика проекта была схожей с логикой, по которой в Украине начиналось движение ОСББ: жители, недовольные услугами ЖЭКов, объединялись, чтобы самим контролировать расходы на благоустройство домов. Автобус в Facebook уже окрестили «Автобусным ОСББ».

Шесть часов работы автобуса от «Киевпастранс» стоит порядка 5800 грн с НДС, сообщает команда проекта. На 10 марта команде удалось собрать 7 873 грн (полтора дня работы автобуса), На 12 марта проект собрал 11 090 грн, 620 грн из них — это добровольные взносы пассажиров, 10 470 грн – пожертвования жителей города. 12 марта автобус впервые поехал по маршруту.

«Когда-то давно, в 2000 году, меня поразил рассказ о способе фермерской торговли в Норвегии. Когда при дороге фермеры оставляют мешок картошки и коробку для денег, а сами работают дальше, вечером забирая коробки с деньгами. Сегодня я видела эту Норвегию в одном отдельно взятом пригородном автобусе», — рассказывает Виктория Павловская, волонтер проекта, которая лично проехалась первым его рейсом. Ее видео с первого рейса автобуса:

Но уже вечером 12 марта стало известно, что «Киевпастранс» не выпускает автобус из парка. По словам команды, якобы предприятие в одностороннем порядке прекратило предоставление услуг, ссылаясь на «звонок сверху».

Согласно договору с предприятием, команда заказывала его услуги на 3 часа утром и 3 часа вечером за 5800 грн в сутки (это топливо, обеспечение чистоты салона, Wi-Fi, услуги водителя). Сейчас команда разбирается в ситуации, получает у КП копии договора. По неофициальным данным, в КП хотят переподписать договор, заменив формулировки. Ниже — письмо-просьба от имени ГО предоставить копии договора.

«Все еще надеемся, что это какое-то недоразумение, и мы сможем продолжить работу с «Киевпастрансом»», — говорит Карпюк.

В комментариях к записи об инциденте уже тегнули министра инфраструктуры Владимира Омеляна — он ранее обещал, что украинцы получат безопасные автобусы, а не «физически изношенные маршрутки». Министр отреагировал на пост.