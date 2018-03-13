Серийная сборка Ан-132 в Саудовской Аравии начнется в 2021 году

Завод будет построен городе Эт-Таиф на западе страны.

Серийная сборка Ан-132 в Саудовской Аравии начнется в 2021 году
Фото: Макс Требухов

Серийная сборка украинского транспортного самолета Ан-132 в Саудовской Аравии начнется в 2021 году.

"Компания TAQNIA Aeronautics и ГП "Антонов" работают над технико-экономическим обоснованием проекта построения авиационного завода с участием западных экспертов. Начать строительство предприятия планируется в 2019 году, срок постройки - 9 месяцев. Сборка серийных Ан-132 должна быть запущена в 2021 году", - говорится в сообщении ГП "Антонов" в фейсбуке.

Завод будет построен городе Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии. В начале марта там побывала делегация "Антонова" во главе с президентом предприятия Александром Кривоконем.

В состав технопарка, который собираются построить в Эт-Таифе, войдут самолетостроительный завод с аэродромом, предприятие по изготовлению солнечных панелей, солнечная электростанция. Технопарк будет построен в кооперации с научно-технологическим центром им. Короля Абдулазиза, который является одним из ключевых партнеров по программе Ан-132.

Ан-132 - первый самолет в линейке "Антонова" без роSSийских комплектующих. Самолет предназначен для полетов на близко- и среднемагистральных маршрутах, он сможет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов. Он будет иметь крейсерскую скорость в 500 км/ч и максимальную высоту крейсерского полета 9000 м с максимальной нагрузкой в 9,2 тонны. Первый полет Ан-132 выполнил в марте 2017 года.

Самолеты должны выпускать в Украине и Саудовской Аравии, по заказу которой Ан-132 был разработан. Пока в Саудовской Аравии будет строиться завод, в Украине планируют построить 20 самолетов. Потом минимальный темп производства составит 12 самолетов в год на каждой линии.

Первые серийные самолеты "Антонов" хочет показать во второй половине 2018 года.


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