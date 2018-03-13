Компания сооснователя Google показала "летающее беспилотное такси"

Двухместный гибрид вертолета и дрона проходит испытания в Новой Зеландии.

Компания Kitty Hawk, принадлежащая сооснователю Google и исполнительному директору компании Alphabet Ларри Пейджу, опубликовала видео своего летающего беспилотного такси. Этот беспилотный аппарат напоминает одновременно небольшой самолет и крупный дрон. Испытания новинки проходят в Новой Зеландии. Об этом сообщает New York Times.

Летающее такси получило название Cora. За счет 12 винтов она поднимается вертикально, как вертолет, и не требует взлетно-посадочной полосы. По сообщению производителя, беспилотник сможет разгоняться до 170 км/ч и лететь на высоте 150-900 метров. Заряда аккумуляторов должно хватать на 100 км. В кабине предусмотрены места для двух пассажиров. За управление аппаратом отвечает автопилот.

Фото: cora.aero

Компания заключила соглашение с властями Новой Зеландии на испытания Cora. В будущем она может войти в транспортную систему страны. Для Новой Зеландии это шаг на пути выполнения плана по сокращению выбросов углекислого газа: к 2050 году страна собирается привести этот показатель к нулю. Когда летающее такси будет доступно для частных или государственных клиентов, пока неизвестно.


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