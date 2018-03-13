Лодка Макбоатфильд вернулась на пусковой корабль
Лодка Макбоатфильд плавала под ледниковым шельфом около 600 м в Антарктике и благополучно вернулась на свой пусковой корабль через 48 часов.
Это был важный тест для нового автономного судна, которое было разработано в Национальном океанографическом центре Великобритании (НОК).
Эксперты Boaty теперь планируют еще более тяжелые экспедиции для подводной лодки в предстоящие годы.
Это включает в себя траверс под морским льдом, который перекрывает Северный Ледовитый океан.
«Причина, по которой эта миссия под шельфом Филхнера в Антарктике настолько значительна, заключается в том, что она доказывает, что концепция нового дальнобойного корабля Boaty способна выполнять такую работу», — объяснил профессор Рассел Уинн, главный ученый NOC морских автономных и роботизированных систем.
«Хотя это была всего лишь 48-часовая миссия, но было очень рисковано из-за природы окружающей среды…», — добавил он.
Доктор Питер Дэвис, океанограф BAS по проекту, сообщил: «Ледяные пары покрывают территорию, которая, возможно, в 10 раз больше, чем в Великобритании. Огромное количество льда пока никому не угрожает…Но так будет не всегда».
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12.03.2018 17:26