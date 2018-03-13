Лодка Макбоатфильд вернулась на пусковой корабль

Лодка Макбоатфильд плавала под ледниковым шельфом около 600 м в Антарктике и благополучно вернулась на свой пусковой корабль через 48 часов.

Это был важный тест для нового автономного судна, которое было разработано в Национальном океанографическом центре Великобритании (НОК).

Эксперты Boaty теперь планируют еще более тяжелые экспедиции для подводной лодки в предстоящие годы.

Это включает в себя траверс под морским льдом, который перекрывает Северный Ледовитый океан.

«Причина, по которой эта миссия под шельфом Филхнера в Антарктике настолько значительна, заключается в том, что она доказывает, что концепция нового дальнобойного корабля Boaty способна выполнять такую работу», — объяснил профессор Рассел Уинн, главный ученый NOC морских автономных и роботизированных систем.

«Хотя это была всего лишь 48-часовая миссия, но было очень рисковано из-за природы окружающей среды…», — добавил он.

Доктор Питер Дэвис, океанограф BAS по проекту, сообщил: «Ледяные пары покрывают территорию, которая, возможно, в 10 раз больше, чем в Великобритании. Огромное количество льда пока никому не угрожает…Но так будет не всегда».