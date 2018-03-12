Cadillac анонсировал кроссовер XT4.

В следующем месяце на моторшоу в Нью-Йорке состоится мировая премьера принципиально нового кроссовера марки Cadillac. Он будет компактнее, чем нынешний XT5, и получит индекс XT4. Первые тизеры машины появились в сети на прошлой неделе.

Главными конкурентами новичка станут Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA. Столь компактных полноприводников премиальный американский бренд еще не выпускал. Однако рынок США их требует, и компания решила не оставаться в стороне, начав игру в перспективном сегменте.

Пока о технике машины остается только догадываться. По предварительной информации, она базируется на платформе D2XX – той же самой, что используется на XT5. Основным двигателем, вероятно, станет «турбочетверка» объемом два литра и мощностью 275 л.с. Мотор V6 «Кадиллаку XT4» вряд ли достанется. Покупателям предложат передне- и полноприводные версии.