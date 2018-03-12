Cadillac анонсировал кроссовер XT4.

В следующем месяце на моторшоу в Нью-Йорке состоится мировая премьера принципиально нового кроссовера марки Cadillac. Он будет компактнее, чем нынешний XT5, и получит индекс XT4. Первые тизеры машины появились в сети на прошлой неделе.

Cadillac анонсировал кроссовер XT4.

Главными конкурентами новичка станут Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA. Столь компактных полноприводников премиальный американский бренд еще не выпускал. Однако рынок США их требует, и компания решила не оставаться в стороне, начав игру в перспективном сегменте.

Cadillac анонсировал кроссовер XT4.

Пока о технике машины остается только догадываться. По предварительной информации, она базируется на платформе D2XX – той же самой, что используется на XT5. Основным двигателем, вероятно, станет «турбочетверка» объемом два литра и мощностью 275 л.с. Мотор V6 «Кадиллаку XT4» вряд ли достанется. Покупателям предложат передне- и полноприводные версии.

Старт продаж Cadillac XT4 в США намечен на осень. Стартовая цена – около 30 000 долларов. Отметим, что за эти деньги в США можно купить кроссовер с полноценными семью посадочными местами вроде Volkswagen Teramont, однако он не будет относиться к премиальному сегменту.


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