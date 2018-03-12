Cadillac анонсировал кроссовер XT4.
В следующем месяце на моторшоу в Нью-Йорке состоится мировая премьера принципиально нового кроссовера марки Cadillac. Он будет компактнее, чем нынешний XT5, и получит индекс XT4. Первые тизеры машины появились в сети на прошлой неделе.
Главными конкурентами новичка станут Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA. Столь компактных полноприводников премиальный американский бренд еще не выпускал. Однако рынок США их требует, и компания решила не оставаться в стороне, начав игру в перспективном сегменте.
Пока о технике машины остается только догадываться. По предварительной информации, она базируется на платформе D2XX – той же самой, что используется на XT5. Основным двигателем, вероятно, станет «турбочетверка» объемом два литра и мощностью 275 л.с. Мотор V6 «Кадиллаку XT4» вряд ли достанется. Покупателям предложат передне- и полноприводные версии.
Старт продаж Cadillac XT4 в США намечен на осень. Стартовая цена – около 30 000 долларов. Отметим, что за эти деньги в США можно купить кроссовер с полноценными семью посадочными местами вроде Volkswagen Teramont, однако он не будет относиться к премиальному сегменту.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
12.03.2018 08:20