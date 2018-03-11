В Иране разбился турецкий самолет Bombardier с 11 людьми на борту

Лайнер был частным и принадлежал турецкому холдингу.

В Иране в воскресенье разбился турецкий самолет Bombardier, на его борту было 11 человека.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу местного управления гражданской авиации.

Фото: twitter.com/Tasnimnews_Fa

Известно, что самолет летел из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.

Лайнер упал недалеко от города Шахре-Корд в гористой местности на юго-западе Ирана. Турецкое издание "Анадолу" утверждает, что он принадлежал турецкому холдингу Ba?aran Yatіrіm.

Напомним, что 18 февраля в Иране разбился самолет авиакомпании Aseman Airlines. На его борту находились 66 человек - 60 пассажиров и шесть членов экипажа.