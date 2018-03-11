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В ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человека Причины аварии выясняют правоохранительные органы. Утром 11 марта возле села Богуслав (Павлоградский район Днепропетровской области) на трассе Киев - Луганск - Изварино столкнулись грузовой Mercedes мясокомбината "Мясной" и легковой автомобиль ВАЗ-2112. В результате аварии возник пожар, в результате которого сгорели оба автомобиля. Погибли три человека, еще троих доставили каретой скорой помощи в центральную городскую больницу Павлограда, сообщает местное управление ГосЧС. Фото: dp.dsns.gov.ua Личности погибших и пострадавших устанавливаются. Причины аварии выясняют правоохранительные органы. Фото: dp.dsns.gov.ua

LB.ua

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