На автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машин

Предприятие входит в холдинг Рината Ахметова.

Вечером 10 марта на автобазе предприятия "Павлоградуголь" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машин, сообщило местное управление ГосЧС.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре в селе Николаевка (Петропавловский район Днепропетровской области) поступило в 21:15. Прибывшие на место спасатели увидели, что возгорание произошло в металлическом одноэтажном ангаре с техникой.

Пожар ликвидировали в 01:45 ночи. Огонь уничтожил 17 транспортных средств и оборудование для их обслуживания.

К тушению пожара были привлечены 33 человека личного состава и 4 единицы специальной техники Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua

"Павлоградуголь" входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. Это крупное угледобывающее предприятие, в состав которого входят 10 шахт, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. "ДТЭК Павлоградуголь" ведет добычу угля на территории Павлоградско-Петропавловского угленосного района Западного Донбасса. Предприятие осуществляет добычу энергетического и коксующегося углей, при этом основной объем приходится на энергетические угли.

В прошлом году на сотрудников "Павлоградугля" напала группа вооруженных лиц, незаконно проникнув на территорию участка рекультивации Павлоградского террикона. В результате нападения травмы получили мастер террикона и начальник участка рекультивации. Также напавшие повредили колеса на личных автомобилях сотрудников.


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