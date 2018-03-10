Оторвавшееся колесо убило женщину на остановке во Львовской области

Она умерла до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Утром 10 марта во Львовской области на автодороге Львов - Радехов - Луцк погибла женщина. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в нее влетело колесо, отлетевшее от прицепа грузового автомобиля.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Потерпевшая стояла на автобусной остановке в селе Ременев. Она умерла до приезда врачей скорой медицинской помощи.

Инцидент расследует полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства.