Оторвавшееся колесо убило женщину на остановке во Львовской области
Она умерла до приезда врачей скорой медицинской помощи.
Утром 10 марта во Львовской области на автодороге Львов - Радехов - Луцк погибла женщина. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в нее влетело колесо, отлетевшее от прицепа грузового автомобиля.
Потерпевшая стояла на автобусной остановке в селе Ременев. Она умерла до приезда врачей скорой медицинской помощи.
Инцидент расследует полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в начале февраля в Киеве у маршрутного такси на ходу отвалились колеса, но тогда люди не пострадали.
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10.03.2018 12:04