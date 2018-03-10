Илон Маск представил подземный электробус

Ожидается, что скорость транспортного средства будет достигать 241 км/ч.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разместил в своем Twitter отрывок видеопрезентации, которая демонстрирует электробус для подземных тоннелей.

Отмечается, что разработкой проекта занимается еще одна компания Маска, The Boring Company.

По его словам, The Boring Company создаст множество маленьких станций "размером с одно парковочное место" для подземных электробусов по всему городу, чтобы подвозить клиентов прямо к месту назначения. Такая система "органично впишется в структуру города", в отличие от небольшого количества больших станций, как в метрополитене.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

Илон Маск является изобретателем проекта системы сверхскоростных поездов Hyperloop, который пока что не реализован. В 2014 году стартап Hyperloop One начал развитие проекта, и в августе 2017 года специалисты смогли разогнать поезд до 310 км/ч. В июле 2017 года Маск заявил, что власти Нью-Йорка одобрили постройку тоннеля Hyperloop, который соединит город с Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. По словам Маска, поездка из одного конца маршрута в другой займет 29 минут.