Школе н.п Анатевка подарили два американских автобуса
Для еврейской общины.
Американский бизнесмен Игорь Фруман подарил два автобуса школе н.п. Анатеевка (Киево-Святошинский район).
Об этом пишет издание «ForumDaily».
«С 6 марта 2018 года из Киева в Анатевку и обратно начали курсировать подаренные Фруманом и его друзьями из США желтые американские школьные автобусы. Они будут ежедневно возить сотни детей в еврейскую школу Анатевки», - говорится в статье.
Анатевка - городок для еврейских беженцев с востока Украины, построенного под Киевом по инициативе главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана. В местной школе учатся около 250 детей.
По словам американского бизнесмена, в ближайших планах подарить этому городку беженцев американские машины скорой помощи.
Игорь Фруман - бизнесмен, проживающий в Майами и занимающийся недвижимостью и международной торговлей, приехал в США в начале 1990-х. Он родился в городке Калинковичи Гомельской области в 1966 году, а затем прожил много лет в Украине. Создал и возглавил в США благотворительную организацию «Американские друзья Анатевки».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
09.03.2018 11:04