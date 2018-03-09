Школе н.п Анатевка ?подарили два американских автобуса

Для еврейской общины.

Американский бизнесмен Игорь Фруман подарил два автобуса школе н.п. Анатеевка (Киево-Святошинский район).

Об этом пишет издание «ForumDaily».

«С 6 марта 2018 года из Киева в Анатевку и обратно начали курсировать подаренные Фруманом и его друзьями из США желтые американские школьные автобусы. Они будут ежедневно возить сотни детей в еврейскую школу Анатевки», - говорится в статье.

Анатевка - городок для еврейских беженцев с востока Украины, построенного под Киевом по инициативе главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана. В местной школе учатся около 250 детей.

По словам американского бизнесмена, в ближайших планах подарить этому городку беженцев американские машины скорой помощи.