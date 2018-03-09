Школе н.п Анатевка подарили два американских автобуса

Для еврейской общины.

Школе н.п Анатевка ?подарили два американских автобуса

Американский бизнесмен Игорь Фруман подарил два автобуса школе н.п. Анатеевка (Киево-Святошинский район).

Об этом пишет издание «ForumDaily».

«С 6 марта 2018 года из Киева в Анатевку и обратно начали курсировать подаренные Фруманом и его друзьями из США желтые американские школьные автобусы. Они будут ежедневно возить сотни детей в еврейскую школу Анатевки», - говорится в статье.

Анатевка - городок для еврейских беженцев с востока Украины, построенного под Киевом по инициативе главного раввина Украины Моше-Реувена Асмана. В местной школе учатся около 250 детей.

По словам американского бизнесмена, в ближайших планах подарить этому городку беженцев американские машины скорой помощи.

Игорь Фруман - бизнесмен, проживающий в Майами и занимающийся недвижимостью и международной торговлей, приехал в США в начале 1990-х. Он родился в городке Калинковичи Гомельской области в 1966 году, а затем прожил много лет в Украине. Создал и возглавил в США благотворительную организацию «Американские друзья Анатевки».


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