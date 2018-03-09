Бус с украинцами разбился в Польше, есть погибшие

Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

По дороге к польскому городу Перемышль микроавтобус Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и въехал под колеса грузовика. Двое людей погибли, четверо ранены. Об этом сообщает Nowiny24.

Фото: nowiny24.pl
Фото: nowiny24.pl
Фото: nowiny24.pl
Фото: nowiny24.pl
Фото: nowiny24.pl
Фото: nowiny24.pl
Фото: nowiny24.pl

"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь по направлению к Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", - говорится в сообщении.

Украинцы ехали со Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.

По информации местной полиции в момент столкновения в микроавтобусе было шесть украинцев.

Два человека - водитель и пассажир - погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии, его транспортировали вертолетом спасательной службы.

Напомним, ранее автобус с украинцами в Подмосковье столкнулся со снегоуборочной машиной.


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