Бус с украинцами разбился в Польше, есть погибшие
Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
По дороге к польскому городу Перемышль микроавтобус Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и въехал под колеса грузовика. Двое людей погибли, четверо ранены. Об этом сообщает Nowiny24.
"Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь по направлению к Перемышля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", - говорится в сообщении.
Украинцы ехали со Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.
По информации местной полиции в момент столкновения в микроавтобусе было шесть украинцев.
Два человека - водитель и пассажир - погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии, его транспортировали вертолетом спасательной службы.
Напомним, ранее автобус с украинцами в Подмосковье столкнулся со снегоуборочной машиной.
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