Маск рассказал о первом рейсе беспилотных грузовиков Tesla

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Беспилотные электрические грузовики Tesla осуществили свой первый рейс.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил основатель компании Илон Маск.

Грузовики доставили аккумуляторы для машин Tesla с завода в городе Спаркс, Невада, на сборочный конвейер в Фримонте, Калифорния.

В компании утверждают, что такой грузовик сможет проезжать 500 миль (804 километра) при полной загрузке (36 тонн) и на максимальном для него скорости. Иными словами, машина может доехать до пункта назначения и вернуться без подзарядки.

Источник: Апостроф


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