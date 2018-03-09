Маск рассказал о первом рейсе беспилотных грузовиков Tesla
Беспилотные электрические грузовики Tesla осуществили свой первый рейс.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил основатель компании Илон Маск.
Грузовики доставили аккумуляторы для машин Tesla с завода в городе Спаркс, Невада, на сборочный конвейер в Фримонте, Калифорния.
В компании утверждают, что такой грузовик сможет проезжать 500 миль (804 километра) при полной загрузке (36 тонн) и на максимальном для него скорости. Иными словами, машина может доехать до пункта назначения и вернуться без подзарядки.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
08.03.2018 14:11
09.03.2018 11:04