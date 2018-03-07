Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.

В Женеву компания Toyota привезла не серийную «Супру», а прототип ее гоночной версии. Огромное антикрыло, цветастую ливрею и прочие атрибуты спортивного снаряда, конечно, можно мысленно убрать, но, уверены, поклонники уже давно хотят увидеть серийную машину без всякой мишуры.

Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.
Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.

Слухи о возрождении «Супры» ходят уже несколько лет. Toyota разработала машину совместно с концерном BMW. Баварцы назовут свой аналог Z4, и прототип этого автомобиля мы уже видели. Сообщается, что у моделей окажется принципиально разная внешность и силовые агрегаты. Так, «Супре» прочат гибридную модификацию на базе бензинового турбомотора, полный привод и роботизированную коробку передач. Однако силовая структура кузова, архитектура подвески и элементы интерьера у BMW и Toyota будут общими.

Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.
Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.

Вдвойне обидно, что Toyota упорно молчит о силовой установке. Наряду с гибридом ожидается появление рядной «турбошестерки» отдачей порядка 350 л.с., 8-ступенчатого автомата и заднеприводного исполнения. Что из этих слухов правда, пока абсолютно неясно. Молчат и представители BMW.

Производство обеих моделей наладят на заводе компании Magna в Австрии. Сборка должна стартовать в этом году.

Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.
Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.
Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept.
Автосалон в Женеве 2018: Toyota GR Supra Racing Concept

Надежды не представление серийной версии «Супры» не оправдались.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Toyota.


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