Киевское метро 9 марта будет пускать бесплатно за стихи Шевченко

Акция состоится на двух станциях и будет ограничена во времени.

Киевский метрополитен 9 марта снова проведет акцию по бесплатному проезду за стихотворение Тараса Шевченко. Она приурочена к 104-й годовщине со дня рождения поэта.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Фейсбуке.

"Только 9 Марта! Ко дню рождения Кобзаря! Минута славы для всех, кто зубрил «Катерину» или ежегодно рассказывал «Заповіт» на отчетных концертах в школе. Бесплатный проход за стихотворение Тараса Григорьевича! Готовьте любимые стихи и декламируйте агентам ПриватБанка у контроллеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры смогут бесплатно воспользоваться услугами метрополитена с 10:00 до 11:30 на станции "Тараса Шевченко" и с 12:00 до 15:00 на станции "Майдан Независимости".

"Акция действует исключительно в указанное время, под бесплатным проходом понимается оплата промоутером пассажиру проезда бесконтактной банковской картой", - уточнили в пресс-службе КП.

Напомним, в прошлом году киевский метрополитен в рамках акции ко дню рождения Тараса Шевченко бесплатно провез 147 пассажиров.