Автосалон в Женеве 2018: Porsche Mission E Cross Turismo.

Помните электрический концепт Porsche Mission E, представленный в 2015 году во Франкфурте? Два с половиной года спустя в Женеве у него появился последователь. Причем на фоне выбранного типа кузова мощнейшая силовая установка уже не вызывает удивления.

Автосалон в Женеве 2018: Porsche Mission E Cross Turismo.

Первый Mission E формами напоминал «Панамеру». Нынешний – тоже, но уже не хэтчбек, а универсал Sport Turismo. Да не простой, а приподнятый и во внедорожном обвесе! Выглядит очень оригинально. Настолько, что сразу хочется задать вопрос представителям марки: нет ли планов выпускать приподнятую «Панамеру» серийно?

Автосалон в Женеве 2018: Porsche Mission E Cross Turismo.

Силовая установка двух Mission E не отличается. Она выдает 600 л.с., может разогнать машину до сотни за 3,5 секунды, до 200 км/ч – менее чем за 12. В экономичном режиме запас хода превышает 500 километров. От специальной станции 80% энергии возвращается всего за 15 минут.

Автосалон в Женеве 2018: Porsche Mission E Cross Turismo.

Porsche Mission E Cross Turismo оснащен пневмоподвеской с ходом в 50 миллиметров, полноуправляемым шасси, четырьмя индивидуальными креслами, системой слежения за взглядом водителя и тремя ЖК-дисплеями на приборной панели, один из которых в полном распоряжении пассажира. Еще одна сенсорная панель, расположенная на центральной консоли, отвечает за управление всеми функциями автомобиля.

Электромобили компания Porsche начнет выпускать в следующем году.

Автосалон в Женеве 2018: Porsche Mission E Cross Turismo.
Автосалон в Женеве 2018: Porsche Mission E Cross Turismo.
Автосалон в Женеве 2018: Porsche Mission E Cross Turismo

Универсал умеет разгоняться с места до сотни за 3,5 секунды.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Porsche.


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