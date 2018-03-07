Автосалон в Женеве 2018: Mercedes-AMG GT 4-Door.

Mercedes-AMG GT 4-Door стал одной из самых ожидаемых премьер Женевского моторшоу. Платформы у него и двухдверки AMG GT разные, однако по своей концепции, энерговооруженности и умению ездить эти машины ровня друг другу. Новичка называют четырехдверным купе, а по факту он – пятидверный лифтбек. Но кого сейчас интересуют такие мелочи?

Базовая версия AMG GT 53 предполагает наличие шестицилиндрового двигателя мощностью 435 л.с. Такой разгоняет машину 100 км/ч за 4,5 секунды и в пределе достигает 285 км/ч. Mercedes AMG GT 63 – это уже мотор V8 в 585 л.с., 3,4 секунды до сотни и 310 км/ч максималки. Топовый вариант AMG GT 63 S везут 639 «лошадей». С ними бросок стрелки спидометра от отметки 100 сокращается до 3,2 секунды, а предел скорости отодвигается до 315 км/ч. Для сравнения: самый мощный 680-сильный гибрид Porsche Panamera умеет делать это за 3,4 секунды, а разгоняется он «всего» до 310 км/ч.

В оснащение Mercedes-AMG GT 63 S входят активные гидроопоры силового агрегата, электронноуправляемый задний дифференциал, а в трансмиссию добавлен режим дрифта, в котором ESP отключается, а автомобиль становится строго заднеприводным. К слову, и более простые исполнения модели имеют полный привод в качестве базового оборудования.

У блоков управления электроникой предусмотрено шесть режимов: Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Race и Individual. Кроме них есть еще комплексы предустановок для страхующих систем под названиями Basic, Advanced, Pro и Master. Как нетрудно догадаться, они отличаются степенью вмешательства в действия водителя.

В зависимости от выбранного двигателя в списке обязательного оборудования или платных опций можно найти пневмоподвеску, полноуправляемое шасси, блокировку заднего дифференциала с электронным управлением, аэродинамический пакет с регулируемым задним антикрылом, карбоновые тормоза, цифровую приборную панель и массу систем, повышающих уровень комфорта. Салон может быть пяти- или четырехместным (в последнем случае сзади устанавливаются раздельные кресла).

Топовая версия суперкара оказалась быстрее аналогичного Porsche Panamera.