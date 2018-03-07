Автосалон в Женеве 2018: BMW M8 Gran Coupe Concept.

Возрожденное после почти 20-летнего перерыва купе BMW 8-Series мы уже видели в образе концепта, а также серийного автомобиля в камуфляже и без него. Мировую премьеру двухдверки ждали в рамках моторшоу в Женеве, но баварцы рассудили по-другому и выкатили очередной концепт.

Из названия – BMW M8 Gran Coupe – становится ясно, что восьмая серия станет полноценной заменой шестой, получив три типа кузова: купе классическое и многодверное, а также кабриолет (его немцы подтвердили раньше). Кроме того, точно появится и заряженная М-версия. Ее двигатель будет развивать около 600 л.с. Пока это всего лишь предположения: от самого производителя никакой информации не поступало. А вот использование двигателей V12 в свете последних новостей становится под вопросом, хотя до сих пор их появление на BMW 8-Series считалось вопросом решенным.

BMW M8 Gran Coupe щеголяет пластиковыми кузовными панелями, армированными углеволокном, и потрясающим цветом «хамелеон», меняющим оттенок от зеленого до серого. А вот интерьера у выставочного образца нет, хотя приборную панель на шпионских снимках двухдверки было видно хорошо, и вряд ли Gran Coupe получит другую.

Выпуск BMW 8-Series стартует до конца этого года на заводе в Дингольфинге. Первым, вероятно, на конвейере окажется купе, которое все же покажут в ближайшие месяцы. В этом году у компании будет еще одна большая (в прямом смысле этого слова) премьера – кроссовер BMW X7.

Мы рассчитывали увидеть в Женеве серийную «восьмерку»-купе, а нам показали лишь прототип в новом кузове.