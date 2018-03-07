Автосалон в Женеве 2018: Lexus UX.

На Парижском автосалоне 2016 года Lexus показал прототип компактного кроссовера UX. В рамках Женевского моторшоу он превратился в серийный автомобиль. Lexus уже приучил нас к смелому дизайну, посему оформление машины уже не удивляет. Гораздо интереснее изучить, какими техническими новшествами щеголяет вседорожник.

Двухлитровый атмосферник представлен в двух версиях. На чисто бензиновом Lexus UX 200 он выдает 171 л.с., а его степень сжатия равна 13:1. На гибриде UX 250h мотор имеет мощность уже 145 л.с., а степень сжатия повышена до 14:1. Суммарно же бензоэлектрическая установка предоставляет водителю 178 сил.

Подключением второй оси заведуют сразу три муфты. Две отвечают за каждое из задних колес, позволяя регулировать момент на них в индивидуальном порядке, то есть реализуя управление вектором тяги. Еще одна отсоединяет карданный вал, когда в полном приводе нет необходимости, что помогает экономить топливо.

Оригинально и сочетание вариатора с механической коробкой передач. Lexus UX трогается на классической передаче с зубчатым приводом, а затем переходит на бесступенчатую трансмиссию. Использование механической первой ступени позволяет настроить педаль акселератора на резкий отклик при трогании, чего CVT не любит. И в то же время при движении обеспечивается плавность хода.

Новичок займет в иерархии марки место на ступень ниже модели NX, совершившей в свое время революцию своим дизайном и популярностью. А раз Lexus UX окажется дешевле, то он потенциально может стать самым популярным кроссовером бренда и вывести продажи на новый уровень. Главные конкуренты автомобиля известны. Это BMW X1 и X2, Audi Q3, Mercedes GLA.

Новичок удивляет ворохом новых технологий.