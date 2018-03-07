Вертолет погранслужбы разбился в Чечне

Погибли до восьми человек.

Вертолет погранслужбы разбился в Чечне
Вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, есть погибшие - до 8 человек.

Предположительно вертолет принадлежит пограничной службе.

ЧП произошло в Итум-Калинском районе Чечни.

Напомним, вчера в Сирии разбился роSSийский транспортный самолет Ан-26. На борту находились 39 человек: 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие были роSSийскими военнослужащими.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
На новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакадыНа новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакады
Сдать экзамен по ПДД в Украине теперь можно на английском языкеСдать экзамен по ПДД в Украине теперь можно на английском языке
Volkswagen показал новый Touareg на видео.Volkswagen показал новый Touareg на видео.
В центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионераВ центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионера
Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.
Блок рекламы


Похожие новости
В Сирии разбился роSSийский транспортный самолет, погибли 32 человекаВ Сирии разбился роSSийский транспортный самолет, погибли 32 человека
В Иране разбился самолет из 66 людьми на бортуВ Иране разбился самолет из 66 людьми на борту
В Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человекВ Мексике вертолет с чиновниками во время облета зон, пострадавших от землетрясения, упал на людей. Погибли 13 человек
В Турции разбился военный самолет, двое погибшихВ Турции разбился военный самолет, двое погибших
В Подмосковье разбился Ан-148В Подмосковье разбился Ан-148
Названа причина крушения вертолета в КременчугеНазвана причина крушения вертолета в Кременчуге
В вертолетной службе спасения МВД будет 55 геликоптеров, - АваковВ вертолетной службе спасения МВД будет 55 геликоптеров, - Аваков
При крушении вертолета в Кременчуге местные жители не пострадалиПри крушении вертолета в Кременчуге местные жители не пострадали
В Кременчуге разбился вертолет (обновлено)В Кременчуге разбился вертолет (обновлено)
В Кременчуге разбился вертолетВ Кременчуге разбился вертолет
Последние новости
Подгружаем последние новости