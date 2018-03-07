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Вертолет погранслужбы разбился в Чечне Погибли до восьми человек. Вертолет Ми-8 Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, есть погибшие - до 8 человек. Предположительно вертолет принадлежит пограничной службе. ЧП произошло в Итум-Калинском районе Чечни. Напомним, вчера в Сирии разбился роSSийский транспортный самолет Ан-26. На борту находились 39 человек: 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие были роSSийскими военнослужащими.

LB.ua

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