2018-03-07
Вертолет погранслужбы разбился в Чечне
Погибли до восьми человек.
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По предварительной информации, есть погибшие - до 8 человек.
Предположительно вертолет принадлежит пограничной службе.
ЧП произошло в Итум-Калинском районе Чечни.
Напомним, вчера в Сирии разбился роSSийский транспортный самолет Ан-26. На борту находились 39 человек: 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все погибшие были роSSийскими военнослужащими.
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