Автосалон в Женеве 2018: Volvo V60.

В Женеве состоялся публичный дебют Volvo V60 нового поколения. Пятидверка пришла на смену автомобилю, выпускающемуся с 2010 года. Как понятно из индекса, машина делит модульную платформу SPA с кроссовером XC60, тогда как самая компактная новинка шведов, Volvo XC40, базируется на архитектуре CMA.

«Сарай» получился немаленьким. При длине 4761 миллиметр и величине колесной базы 2872 миллиметра он превосходит XC60 на 117 и 98 миллиметров соответственно. Аналогичные параметры одноклассников – 4725 и 2820 у Audi A4 и 4702 и 2840 у Mercedes C-класса. Объем багажника в стандартной конфигурации увеличился сразу на 99 литров относительно прежнего поколения, до 529 литров. Максимальная вместимость – 1364 литра (против 1241 у уходящей модели).

По части двигателей все было известно заранее. Для Volvo V60 заявлены двухлитровые «турбочетверки», по две бензиновых и дизельных, точно такие же, как на XC60, XC90, S90 и V90. Чисто электрической версии пока нет, зато на выбор предлагаются сразу два гибрида – Т6 мощностью 340 л.с. и Т8 мощностью 390 л.с. Оба они подзаряжаемые.

В базовое оснащение машины вошла система City Safety нового поколения. Она умеет автоматически тормозить, распознав на своем пути пешехода, велосипедиста или крупное животное. В Volvo говорят, что это единственная система с подобным функционалом на рынке. Комплекс полуавтономного вождения Pilot Assist, работающий на скорости до 130 км/ч, модернизирован для более четкого прохождения поворотов. Вне всякого сомнения, краш-тесты докажут статус V60 как одной из самых безопасных машин на рынке.

В семействе отныне есть сразу две гибридные модификации.