Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.

В ноябре 2016 года на моторшоу в Лос-Анджелесе Jaguar представил прототип электрического кроссовера I-Pace. Не прошло и двух лет, как машина стала серийной. Более того, будущей осенью ее можно будет купить в РоSSии! Цены пока не объявлены, но мы предполагаем, что инновационный электрокар потянет как минимум на 20% дороже, чем аналогично оснащенный F-Pace.

Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.
Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.

Визуальных отличий от прототипа фактически нет. Набор доработок стандартный: бамперы стали попроще, колеса – поменьше, боковые зеркала – побольше. Jaguar стал первым из грандов автопрома, выпустившим «дальнобойный» серийный электромобиль. У Audi и Mercedes они, например, пока ходят в статусе концептов.

Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.

В основе концепта лежит новая масштабируемая платформа. Подвеска позаимствована у Jaguar F-Pace, но в качестве опции доступна пневматика. Посередине расположилась алюминиевая рама с блоком аккумуляторов на 90 кВт*ч, интегрированная в силовую структуру кузова. Заряда должно хватать примерно на 480 километров. Правда, заряжается I-Pace небыстро: от специального модуля пополнение энергии на 80% займет целых полтора часа.

Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.

Машина оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 400 л.с. и 700 Нм. До сотни I-Pace разгоняется за 4,8 секунды. Багажников в автомобиле два. Классический сзади вмещает 530 литров, а небольшой отсек впереди способен принять 28 литров. В салоне, как водится, царство сенсорных дисплеев. Они есть даже на спицах рулевого колеса. Предусмотрено множество емкостей для хранения мелких вещей.

Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.

Пока в мире у «Ягуара» есть только один конкурент – Tesla Model X. От того, насколько удалась англичанам машина, зависит, какую рыночную долю сумеет отъесть I-Pace у американского электромобиля.

Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.
Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace.
Автосалон в Женеве 2018: Jaguar I-Pace

Это первый конкурент «Теслы» от ведущих мировых автопроизводителей.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Jaguar.


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