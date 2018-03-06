В Сирии разбился роSSийский транспортный самолет, погибли 32 человека

Ан-26 упал при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим.

При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился роSSийский транспортный самолет Ан-26. Погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщили в Минобороны РоSSии.

Самолет упал за 500 метров до взлетно-посадочной полосы авиабазы около 14:00.

В ведомстве подчеркнули, что самолет не был сбит. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, добавили в Минобороны. Для расследования случившегося создана специальная комиссия.