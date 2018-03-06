В Аризоне разрешили полностью беспилотные автомобили

Власти американского штата Аризона разрешили испытывать и эксплуатировать полностью беспилотные автомобили без людей в салоне и удаленного управления.

Об этом сообщает Engadget. За несколько дней до этого похожие поправки приняли власти Калифорнии, но они разрешают испытания таких автомобилей только при наличии удаленного управления.

В последние несколько лет разработчики беспилотных автомобилей добились большого прогресса и прототипы самых успешных из них уже практически не требуют вмешательства человека. Из-за этого власти стран и их регионов в последние годы стали адаптировать свое законодательство, в которых до этого беспилотные автомобили никаким образом не регулировались. В некоторых странах разработчики уже могут тестировать такие автомобили не только на закрытых полигонах, но и на дорогах общего пользования. Тем не менее, для безопасности остальных участников движения за рулем этих автомобилей все равно должен сидеть водитель-испытатель, готовый перехватить управление в любой момент.

Несколько дней назад власти Калифорнии разрешили разработчикам беспилотных автомобилей отказаться от водителей-испытателей. Тем не менее, это послабление касается только тестовых заездов, а автомобиль все равно нужно контролировать через удаленное управление. Теперь подобные, но более свободные поправки приняли власти соседнего штата Аризона. Компании могут получить разрешение на испытания или эксплуатацию беспилотных автомобилей в полностью автономном режиме. Это значит, что автомобили смогут передвигаться на дорогах общего пользования без людей в салоне и даже без подстраховки удаленным оператором.

В документе не разъясняются некоторые юридические вопросы, возникающие при использовании полностью автономных автомобилей, к примеру, ответственность в случае аварии с пострадавшими или погибшими, но часть подобных вопросов все же поднимается. Так, Департамент общественной безопасности Аризоны должен подготовить нормативные документы, регулирующие сложные ситуации, например, взаимодействие полицейских и спасателей с полностью автономным автомобилем или связь с владельцем и страховой компанией.

Это далеко не первое проявление конкуренции Калифорнии и Аризоны в области беспилотного транспорта. В Аризоне беспилотные автомобили регистрируются по тем же правилам, что и обычные, а также существует несколько других более лояльных к разработчикам таких автомобилей норм. Власти штата пытаются привлечь компании, разрабатывающие беспилотные автомобили, на свою территорию. К примеру, в декабре 2016 года Uber начал тестировать свои самоуправляемые автомобили в Калифорнии, после чего власти штата отозвали их регистрацию. Практически сразу после этого губернатор Аризоны заявил, что штат «приветствует беспилотные автомобили Uber с распростертыми объятиями и широкими дорогами», после чего Uber перевезла свои автомобили в этот Аризону.

Также штат более лояльно относится и к использованию беспилотных автомобилей. Именно в нем один из лидирующих разработчиков Waymo собирается запустить до конца 2018 года сервис полностью беспилотных такси, для чего компания уже закупила несколько тысяч минивенов, а власти штата выдали Waymo разрешение на работу в качестве транспортной компании.