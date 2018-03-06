В центре Киева автомобиль полиции из кортежа президента сбил пенсионера

Пострадавший перебегал дорогу на запрещенный сигнал.

В центре Киева , на пересечении улиц Шелковичная и Институтская, автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил пожилого мужчину.

Об этом сообщает издание "Главком", офис которого расположен на Шелковичной.

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия, а другие машины кортежа продолжили движение.

Пострадавший самостоятельно смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Медики госпитализировали пенсионера. По их словам, он получил травмы средней тяжести.

По словам очевидцев, пострадавший нарушил правила дорожного движения - перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика. Свидетели также утверждают, что скорость автомобиля была около 80 км/час.

"Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу", - написал в Фейсбуке Сергей Орлов, член партии "5.10", возле офиса которой произошло ДТП. Он также опубликовал фото аварии.