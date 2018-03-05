Полиция Винницкой области получила 23 новых служебных автомобиля

Конвойная служба получила новый автозак, а отделение обеспечения автотранспортом - автобус.

Автопарк полиции Винницкой области пополнился 23 новыми транспортными средствами.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"В понедельник, 5 марта, начальник областного главка полиции Юрий Педос и глава облгосадминистрации Валерий Коровий вручили работникам групп реагирования патрульной полиции ключи от 13 Skoda Rapid и восьми Renault Duster. Конвойная служба получила новый автозак, а отделение обеспечения автотранспортом - автобус", - отмечается в сообщении.

Автомобили Skoda и Renault будут использоваться группами реагирования патрульной полиции в районах области для эффективной работы по обеспечению безопасности граждан.

"Это позволит полицейским быстрее и качественнее реагировать на сообщения о правонарушениях, противодействовать уличной преступности", - говорится в сообщении.

Фото: vn.npu.gov.ua

Кроме того, новые автомобили будут обеспечивать правопорядок на дорогах области, а для эффективного использования нового транспорта был сделан анализ наиболее аварийных участков дорог.