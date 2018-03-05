Цена локомотивов General Eleсtric составила $4,68 млн за единицу

Их закупает Укрэксимбанк с целью передачи в финансовый лизинг.

Цена американских локомотивов General Eleсtric, которые закупает Укрэксимбанк с целью передачи в финансовый лизинг "Укрзализныце", составляет $4,68 млн за единицу.

Об этом сообщается в системе ProZorro.

23 февраля Укрэксимбанк и компания "ДжиИ Украина" подписали договор на закупку 30 локомотивов GE TE33AC, которые должны быть поставлены до 28 февраля 2019 года.

Цена договора - эквивалент 140,4 млн долларов США в гривнах на дату оплаты.

Напомним, 23 февраля ПАО "Укрзализныця" и американская GE Transportation заключили рамочное 15-летнее соглашение стоимостью около 1 млрд долларов о партнерстве в обновлении и модернизации подвижного тягового состава.

Первый этап контракта предусматривает поставку в конце 2018 года и первом квартале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE ТЭ33А c уровнем локализации 10%. Производство локомотивов стартует в начале 2018 году в США . Первые поставки запланированы предстоящей осенью.

Для поставки первых 30 тепловозов был заключен договор купли-продажи между GE и государственным Укрэксимбанком, оцениваемый в $140 млн (с учетом НДС). Госбанк затем передаст тепловозы в финансовый лизинг "Укрзализныце". Договор подписан под гарантии Citigroup.