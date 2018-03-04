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В Одессе пассажиры трамвая перенесли заблокировавший движение автомобиль Владелец Toyota бросил свою машину на рельсах у рынка на Пантелеймоновской. В Одессе пассажиры трамвая перенесли заблокировавший движение автомобиль, который водитель оставил на трамвайных путях. Как сообщает Думская, владелец Toyota бросил свою машину на рельсах, перекрыв движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы. "С помехой справились пассажиры одного из трамваев, убравшие авто с путей", - отмечает издание. Фото: dumskaya.net Как сообщалось, во Львове коммунальщики отсудили 20 тыс. гривен у водителей, которые мешали движению трамваев.

LB.ua

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