В Одессе пассажиры трамвая перенесли заблокировавший движение автомобиль

Владелец Toyota бросил свою машину на рельсах у рынка на Пантелеймоновской.

В Одессе пассажиры трамвая перенесли заблокировавший движение автомобиль, который водитель оставил на трамвайных путях.

Как сообщает Думская, владелец Toyota бросил свою машину на рельсах, перекрыв движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы.

"С помехой справились пассажиры одного из трамваев, убравшие авто с путей", - отмечает издание.

Фото: dumskaya.net

Как сообщалось, во Львове коммунальщики отсудили 20 тыс. гривен у водителей, которые мешали движению трамваев.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткойРоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткой
На новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакадыНа новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакады
В Белой Церкви хотят построить международный аэропортВ Белой Церкви хотят построить международный аэропорт
В Киеве остановилась "красная" ветка метроВ Киеве остановилась "красная" ветка метро
Украинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платнымиУкраинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платными
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на улице Ольжича автомобиль провалился под землюВ Киеве на улице Ольжича автомобиль провалился под землю
"Киевпастранс" рассматривает три варианта маршрутов трамвая-электрички"Киевпастранс" рассматривает три варианта маршрутов трамвая-электрички
В Одессе задержали банду автоугонщиковВ Одессе задержали банду автоугонщиков
В Словакии автомобиль въехал в группу детей: 12 пострадавшихВ Словакии автомобиль въехал в группу детей: 12 пострадавших
В Киеве стала линия скоростного трамвая из-за автомобиля, вылетевшего на рельсыВ Киеве стала линия скоростного трамвая из-за автомобиля, вылетевшего на рельсы
Движение грузового транспорта на трассе "Киев-Одесса" ограничено из-за снегопадаДвижение грузового транспорта на трассе "Киев-Одесса" ограничено из-за снегопада
В Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогойВ Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогой
Вступил в силу закон о запрете неплательщикам алиментов водить автомобильВступил в силу закон о запрете неплательщикам алиментов водить автомобиль
В Варшаве столкнулись три трамвая, есть пострадавшиеВ Варшаве столкнулись три трамвая, есть пострадавшие
Полицейский автомобиль перевернулся во время погони в Тернопольской областиПолицейский автомобиль перевернулся во время погони в Тернопольской области
Последние новости
Подгружаем последние новости