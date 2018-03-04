В Одессе пассажиры трамвая перенесли заблокировавший движение автомобиль
Владелец Toyota бросил свою машину на рельсах у рынка на Пантелеймоновской.
В Одессе пассажиры трамвая перенесли заблокировавший движение автомобиль, который водитель оставил на трамвайных путях.
Как сообщает Думская, владелец Toyota бросил свою машину на рельсах, перекрыв движение трамваев и другого транспорта на Пантелеймоновской улице Одессы.
"С помехой справились пассажиры одного из трамваев, убравшие авто с путей", - отмечает издание.
Как сообщалось, во Львове коммунальщики отсудили 20 тыс. гривен у водителей, которые мешали движению трамваев.
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04.03.2018 19:06