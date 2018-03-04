Автобус с украинцами в Подмосковье столкнулся со снегоуборочной машиной
По меньшей мере один человек погиб.
Рейсовый автобус с гражданами Украины попал в ДТП со снегоуборочной машиной "КамАЗ" в Чеховском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД РФ по Московской области.
"Около 13:45 в районе 78-го км автодороги "Крым" в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля "КамАЗ", - сказали в ведомстве, отметив, что по предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.
Источник ТАСС в экстренных службах в свою очередь уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.
Напомним, ранее на трассе под Киевом столкнулись автобус и маршрутка.
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