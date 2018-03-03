Toyota начинает компанию по разработке программного обеспечения для самостоятельного вождения

Toyota расширяет свое стремление к «самостоятельным» машинам, открывая новую фирму под названием Toyota Research Institute Advanced Development или TRI-AD.

Это совместное дело Toyota с поставщиком автотехники Aisin Seiki и Denso.

Две компании планируют инвестировать в TRI-AD в ближайшие годы около трех миллиардов долларов. Они также хотят нанять около тысячи работников, чтобы разработать программные системы, которые могут использовать приводные транспортные средства.

TRI-AD станет ответвлением Научно-исследовательского института Toyota, который был основан в 2015 году в Северной Америке Toyota использовала TRI для изучения искусственного интеллекта с упором на автономные транспортные средства и робототехнику.

Компания наняла бывшего руководителя DARPA Robotics Challenge, чтобы возглавить работу.

С тех пор TRI работает над двумя путями автономной технологии: одна для полностью самодвижущихся авто и одна для систем помощи водителю.

TRI-AD будет базироваться в Токио, и его цель создать «интегрированное программное обеспечение для автоматического вождения».