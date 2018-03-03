Toyota начинает компанию по разработке программного обеспечения для самостоятельного вождения

Toyota начинает компанию по разработке программного обеспечения для самостоятельного вождения

Toyota расширяет свое стремление к «самостоятельным» машинам, открывая новую фирму под названием Toyota Research Institute Advanced Development или TRI-AD.

Это совместное дело Toyota с поставщиком автотехники Aisin Seiki и Denso.

Две компании планируют инвестировать в TRI-AD в ближайшие годы около трех миллиардов долларов. Они также хотят нанять около тысячи работников, чтобы разработать программные системы, которые могут использовать приводные транспортные средства.

TRI-AD станет ответвлением Научно-исследовательского института Toyota, который был основан в 2015 году в Северной Америке Toyota использовала TRI для изучения искусственного интеллекта с упором на автономные транспортные средства и робототехнику.

Компания наняла бывшего руководителя DARPA Robotics Challenge, чтобы возглавить работу.

С тех пор TRI работает над двумя путями автономной технологии: одна для полностью самодвижущихся авто и одна для систем помощи водителю.

TRI-AD будет базироваться в Токио, и его цель создать «интегрированное программное обеспечение для автоматического вождения».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткойРоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткой
На новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакадыНа новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакады
В Белой Церкви хотят построить международный аэропортВ Белой Церкви хотят построить международный аэропорт
В Киеве остановилась "красная" ветка метроВ Киеве остановилась "красная" ветка метро
Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.
Блок рекламы


Похожие новости
Платформа Apple CarPlay появилась в автомобилях Toyota и LexusПлатформа Apple CarPlay появилась в автомобилях Toyota и Lexus
Toyota разработала третью версию своего беспилотного LexusToyota разработала третью версию своего беспилотного Lexus
Футболист решил открыть собственную авиакомпаниюФутболист решил открыть собственную авиакомпанию
Toyota обновила роскошный минивэн Alphard.Toyota обновила роскошный минивэн Alphard.
Toyota рассекретила прототип кроссовера будущего.Toyota рассекретила прототип кроссовера будущего.
Украинскую авиакомпанию исключили из «черного списка» ЕСУкраинскую авиакомпанию исключили из «черного списка» ЕС
Использование телефона во время вождения в 20 раз увеличивает риск ДТП – экспертИспользование телефона во время вождения в 20 раз увеличивает риск ДТП – эксперт
Культура вождения: В Киеве инкассатор решил проехаться по трамвайной колее (ВИДЕО)Культура вождения: В Киеве инкассатор решил проехаться по трамвайной колее (ВИДЕО)
Toyota Hilux обновила макияжToyota Hilux обновила макияж
Toyota откажется от выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями после 2040 года
Последние новости
Подгружаем последние новости