Toyota начинает компанию по разработке программного обеспечения для самостоятельного вождения
Toyota расширяет свое стремление к «самостоятельным» машинам, открывая новую фирму под названием Toyota Research Institute Advanced Development или TRI-AD.
Это совместное дело Toyota с поставщиком автотехники Aisin Seiki и Denso.
Две компании планируют инвестировать в TRI-AD в ближайшие годы около трех миллиардов долларов. Они также хотят нанять около тысячи работников, чтобы разработать программные системы, которые могут использовать приводные транспортные средства.
TRI-AD станет ответвлением Научно-исследовательского института Toyota, который был основан в 2015 году в Северной Америке Toyota использовала TRI для изучения искусственного интеллекта с упором на автономные транспортные средства и робототехнику.
Компания наняла бывшего руководителя DARPA Robotics Challenge, чтобы возглавить работу.
С тех пор TRI работает над двумя путями автономной технологии: одна для полностью самодвижущихся авто и одна для систем помощи водителю.
TRI-AD будет базироваться в Токио, и его цель создать «интегрированное программное обеспечение для автоматического вождения».
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03.03.2018 20:04