В Киеве открыли проезд по улице Грушевского

Палатки, которые стояли с 17 октября на проезжей части, убрали.

Фото: twitter.com/NPU_GOV_UA

В Киеве вечером 3 марта открыли проезда по улице Грушевского на участке между Липской и Шелковичной, где с 17 октября прошлого года стояли палатки.

Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

"Патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР было заблокировано с 17 октября прошлого года", - написал он.

@patrolpoliceua у Києві відкрила дорожній рух на всій вулиці Грушевського, ділянку якої під ВР було заблоковано з 1??7?? жовтня минулого року #поліція #патрульнаполіція — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) March 3, 2018

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, который находился там с осени прошлого года. В результате возникли столкновения, по итогам которых в отделения полиции забрали 100 человек, около десяти человек получили травмы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова, пять дымовых мин.