В Киеве на улице Ольжича автомобиль провалился под землю

Легковушка наполовину ушла в яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы.

В Киеве на улице Ольжича автомобиль провалился под землю
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве из-за прорыва трубопровода затопило улицу Ольжича. Возле места прорыва припаркованный автомобиль Daewoo наполовину провалился в яму с водой, сообщил 112 телеканал.

Полиция перекрыла движение по вул. Ольжича, автомобили направляют в объезд во дворы.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Это уже вторая подобная авария за сутки. Около 3:00 в Шевченковском районе по ул.Симона Петлюры произошел порыв тепловой магистрали диаметром 450 мм, в результате чего без теплоснабжения остались 6 многоэтажных домов, 1 лечебное учреждение (без стационара), 1 школа и 5 ведомственных объектов. К аварийно-восстановительным работам привлечены три аварийные бригады "Киевэнерго".


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