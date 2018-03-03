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В Киеве на улице Ольжича автомобиль провалился под землю Легковушка наполовину ушла в яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве из-за прорыва трубопровода затопило улицу Ольжича. Возле места прорыва припаркованный автомобиль Daewoo наполовину провалился в яму с водой, сообщил 112 телеканал. Полиция перекрыла движение по вул. Ольжича, автомобили направляют в объезд во дворы. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua Это уже вторая подобная авария за сутки. Около 3:00 в Шевченковском районе по ул.Симона Петлюры произошел порыв тепловой магистрали диаметром 450 мм, в результате чего без теплоснабжения остались 6 многоэтажных домов, 1 лечебное учреждение (без стационара), 1 школа и 5 ведомственных объектов. К аварийно-восстановительным работам привлечены три аварийные бригады "Киевэнерго".

LB.ua

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