Самолет МАУ выкатился за пределы полосы в аэропорту "Запорожье"

Пассажиры не пострадали и благополучно были доставлены в терминал.

В запорожском аэропорту в субботу самолет МАУ при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 37 пассажиров и 4 человек экипажа.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пассажирский самолет Embraer-145 (бортовой номер UR DPB), совершая посадку в аэропорту, выехал со взлетно-посадочной полосы на запасную грунтовую. Все пассажиры после этого были благополучно доставлены автотранспортом аэропорта к терминалу.

В связи с тем, что самолет МАУ остался на боковой полосе безопасности, самолеты двух авиакомпаний из Турции и Беларуси отказались приземляться в Запорожье.

По данному факту ведется расследование. После инцидента был составлен протокол, в котором пилоты отметили, что не имеют претензий к состоянию взлетно-посадочной полосы аэропорта. Официальная причина аварийной ситуации во время посадки самолета Embraer-145 в Запорожье будет названа позже.

Напомним, что похожий случай произошел в киевском аэропорту "Борисполь" в декабре прошлого года. Тогда это был самолет авиакомпании "Белавиа".