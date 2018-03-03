Самолет МАУ выкатился за пределы полосы в аэропорту "Запорожье"

Пассажиры не пострадали и благополучно были доставлены в терминал.

Самолет МАУ выкатился за пределы полосы в аэропорту "Запорожье"
Фото: avia.zp.ua

В запорожском аэропорту в субботу самолет МАУ при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 37 пассажиров и 4 человек экипажа.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пассажирский самолет Embraer-145 (бортовой номер UR DPB), совершая посадку в аэропорту, выехал со взлетно-посадочной полосы на запасную грунтовую. Все пассажиры после этого были благополучно доставлены автотранспортом аэропорта к терминалу.

В связи с тем, что самолет МАУ остался на боковой полосе безопасности, самолеты двух авиакомпаний из Турции и Беларуси отказались приземляться в Запорожье.

По данному факту ведется расследование. После инцидента был составлен протокол, в котором пилоты отметили, что не имеют претензий к состоянию взлетно-посадочной полосы аэропорта. Официальная причина аварийной ситуации во время посадки самолета Embraer-145 в Запорожье будет названа позже.

Напомним, что похожий случай произошел в киевском аэропорту "Борисполь" в декабре прошлого года. Тогда это был самолет авиакомпании "Белавиа".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткойРоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткой
На новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакадыНа новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакады
В Белой Церкви хотят построить международный аэропортВ Белой Церкви хотят построить международный аэропорт
В Киеве остановилась "красная" ветка метроВ Киеве остановилась "красная" ветка метро
Украинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платнымиУкраинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платными
Блок рекламы


Похожие новости
В небе загорелся один из крупнейших транспортных самолетов Airbus BelugaВ небе загорелся один из крупнейших транспортных самолетов Airbus Beluga
В Борисполе приземлился корпоративный самолет RyanairВ Борисполе приземлился корпоративный самолет Ryanair
В Иране обнаружили обломки разбившегося в горах самолетаВ Иране обнаружили обломки разбившегося в горах самолета
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в ВенесуэлеЛегкомоторный самолет упал на жилой дом в Венесуэле
В Иране разбился самолет из 66 людьми на бортуВ Иране разбился самолет из 66 людьми на борту
В Турции разбился военный самолет, двое погибшихВ Турции разбился военный самолет, двое погибших
Самолет Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр"Самолет Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр"
На авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелсяНа авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелся
Китай построит гиперзвуковой самолет уникальной конструкцииКитай построит гиперзвуковой самолет уникальной конструкции
В Германии столкнулись спортивный самолет и вертолет, есть погибшиеВ Германии столкнулись спортивный самолет и вертолет, есть погибшие
Последние новости
Подгружаем последние новости