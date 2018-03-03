“Укрзализныця” назначила 16 дополнительных поездов на март

В ведомстве ожидают наплыв пассажиров в связи с Международным женским днем.

В связи с празднованием Международного женского дня "Укрзализныця" назначила на март 16 дополнительных поездов, передает УНН.

"Укрзализныця" предлагает пассажирам планировать путешествия к Международному женскому дню. К ранее назначенным поездам добавились новые: из Киева и Харькова до Ужгорода, а также из Черновцов и Харькова в Одессу. В общем уже назначено 16 дополнительных поездов и дополнительные рейсы "Интерсити", - говорится в сообщении.

Поезд № 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях.

Поезд № 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта.

Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов будет курсировать 7 и 10 марта к Западной Украине, а 8 и 11 марта - в обратном направлении.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта.

Поезд № 152/151 Киев - Херсон выполнит рейсы 8 марта.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта.

Поезд № 179 Днепр - Киев - рейсы 8 и 11 марта.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать 7 и 11 марта.

Поезд № 207 Киев - Ужгород будет курсировать 7 и 10 марта в направлении Ужгорода и 8 и 11 марта - обратно.

Поезд № 235 Харьков - Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта. Обратно - 8 и 11 марта.

Поезд № 246 Одесса - Черновцы отправится из Одессы 9 марта. Обратно 10 марта.

Поезд № 270/269 Одесса - Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта. Обратно отправление 7 и 12 марта.

Поезд № 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении 8 и 11 марта.

Поезд № 202/201 Жмеринка - Киев отправится 7 марта с Жмеринки. 12 марта поезд отправится из Киева .

Поезд № 292/291 Хмельницкий - Киев отправится 7 марта из Хмельницкого. 12 марта поезд отправится из Киева .

Также в дополнительные рейсы отправятся скоростные поезда:

№ 787/788 Харьков - Константиновка - будет курсировать 7 и 8 марта.

№ 747 Киев - Тернополь отправится из Киева 5 и 24 марта. В обратном направлении 6 и 25 марта.

№ 720/719 Киев - Харьков отправится из Киева 13 марта. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 14 марта.

Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на даты после 25 марта.