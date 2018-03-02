Девушки тюнинг-шоу Osaka Auto Messe 2018
В поисках «амазонок» предлагаем вернуться на несколько дней назад в японскую Осаку, где в феврале проходила вторая по величине выставка тюнинга в Японии Osaka Auto Messe 2018. Ежегодное автошоу в выставочном комплексе INTEX Osaka является ответом региона Кансай на знаменитый Токийский автосалон. Поэтому на Osaka Auto Messe представлены не только автомобили, уже засветившиеся месяцем ранее на Tokyo Auto Salon, но и эксклюзивные тюнинг-кары в типичном для Осаки стиле, так называемом Osaka-style.
И, конечно, организаторы выставки в Осаке ни в коем случае не собираются уступать своим конкурентам из Токио в количестве и качестве хостесс, которые притягивают на автомобильные выставки в Японии огромную массу посетителей, приходящих посмотреть исключительно на хорошеньких девушек. Отметим, что выставку Osaka Auto Messe, которая проводится с 1997 года, ежегодно посещают более 200 тысяч человек.
С наступающими выходными! И до следующей пятницы.
В нашей традиционной пятничной рубрике девушки тюнинг-шоу Osaka Auto Messe 2018.
Михаил Сонин. Фото с сайтов www.9tro.com.jp и www.hardwarezone.com.sg.
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02.03.2018 11:46