На трассе под Киевом столкнулись автобус и маршрутка

Три человека госпитализированы.

На автодороге в Киевской области столкнулись автобус и маршрутное такси.

Об этом сообщает " Киев Оперативный" в Фейсбуке.

"Автобус, совершая разворот не пропустил маршрутное такси. Пострадали два человека. Огромная пробка в сторону Киева ", - отмечается в сообщении.

В полиции уточнили, что троих пострадавших госпитализировали.

"В 07:15 в пригороде Киева у жилого комплекса «Чайка» в дорожно-транспортное происшествие попали маршрутное такси «Мерседес Спринтер» и автобус «МАЗ». Предварительно установлено: «МАЗ», который осуществлял разворот в направлении города, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, в результате и произошло столкновение", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Водитель и два пассажира маршрутного такси получили травмы, их доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Киевской области автобус с 19-ти иностранцами застрял в сугробе.