На трассе под Киевом столкнулись автобус и маршрутка
Три человека госпитализированы.
На автодороге в Киевской области столкнулись автобус и маршрутное такси.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Фейсбуке.
"Автобус, совершая разворот не пропустил маршрутное такси. Пострадали два человека. Огромная пробка в сторону Киева", - отмечается в сообщении.
В полиции уточнили, что троих пострадавших госпитализировали.
"В 07:15 в пригороде Киева у жилого комплекса «Чайка» в дорожно-транспортное происшествие попали маршрутное такси «Мерседес Спринтер» и автобус «МАЗ». Предварительно установлено: «МАЗ», который осуществлял разворот в направлении города, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу, в результате и произошло столкновение", - говорится в сообщении.
Водитель и два пассажира маршрутного такси получили травмы, их доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, ранее в Киевской области автобус с 19-ти иностранцами застрял в сугробе.
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02.03.2018 10:32