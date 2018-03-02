Uber переходит «на сторону» здравоохранения

Uber переходит «на сторону» здравоохранения

В США Uber хочет запустить новую услугу, направленную на то, чтобы помочь пациентам добраться до медицинского специалиста и от него, когда им это нужно.

Объявленный сегодня сервис Uber Health направлен на то, чтобы уменьшить количество пропущенных визитов до врача.

В США каждый год из-за транспортных проблем тысячи людей не могут попасть во время к своему доктору. Убытки от этого огромные — $3,6 млн.

Транспортировка может быть проблемой для всех, но тем более для пожилых пациентов. Они часто живут в условиях, которые ограничивают мобильность.

Uber Health — это, по сути, приборная панель, которая может использоваться поставщиками медицинских услуг для организации и управления транспортом для своих пациентов.

Это означает, что вы планируете бронирование как для пациентов, так и для персонала до 30 дней вперед.

Также есть возможность планировать сразу несколько поездок, что может пригодиться при организации последующих встреч.

Удобная вещь здесь заключается в том, что, поскольку все заказы обрабатываются провайдером, даже пациенты без смартфонов могут воспользоваться этой услугой.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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