Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.

Скетчи концепта Vision X появились в сети еще месяц назад. Теперь чехи раскрыли некоторые подробности о силовой установке этой машины.

На прототипе кроссовера установлен турбомотор 1.5 TSI отдачей 130 л.с. и 250 Нм момента и два электрических двигателя. Один соединен с ДВС, второй обеспечивает автомобилю полный привод, вращая задние колеса. Карданного вала у концепта Vision X нет. В зависимости от режима работы силовой установки кроссовер может быть передне-, задне- или полноприводным.

Skoda раскрыла подробности о концепте Vision X.

Двигатель внутреннего сгорания может питаться бензином или газом. Баллоны для последнего располагаются под сиденьем второго ряда и в заднем свесе кузова. Между ними – бензобак, а аккумуляторный блок «живет» под полом в центральной части автомобиля. Заряжать его можно на ходу, используя энергию торможения.

Skoda Vision X разгоняется до сотни за 9,3 секунды и набирает до 200 км/ч. Запас хода – до 650 километров. На электричестве машина может проехать чисто символическое расстояние в два километра.

Напомним, что другими премьерами «Шкоды» в Женеве станут рестайлинговая Fabia и Octavia с цифровой комбинацией приборов.


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