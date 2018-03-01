В Одесской области к расчистке дорог привлекли военную технику
Автомобильное движение во всех направлениях полностью восстановлено.
В Одесской области, чтобы восстановить автомобильное движение и расчистить дороги от снега, привлекали военную технику.
Об этом сообщил советник руководителя областной полиции Руслан Форостяк в Фейсбуке.
"Автомобильное движение во всех направлениях в области полностью восстановлено. В некоторых районах области пришлось применять мощную военную технику, чтобы пробиться через снег", - написал он.
Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Украине закрыты аэропорты в шести городах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
01.03.2018 13:13
01.03.2018 17:39