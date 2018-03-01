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В Одесской области к расчистке дорог привлекли военную технику Автомобильное движение во всех направлениях полностью восстановлено. Фото: facebook.com/ruslan.forostyak В Одесской области, чтобы восстановить автомобильное движение и расчистить дороги от снега, привлекали военную технику. Об этом сообщил советник руководителя областной полиции Руслан Форостяк в Фейсбуке. "Автомобильное движение во всех направлениях в области полностью восстановлено. В некоторых районах области пришлось применять мощную военную технику, чтобы пробиться через снег", - написал он. Фото: facebook.com/ruslan.forostyak Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Украине закрыты аэропорты в шести городах.

LB.ua

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