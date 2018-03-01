В Одесской области к расчистке дорог привлекли военную технику

Автомобильное движение во всех направлениях полностью восстановлено.

?В Одесской области к расчистке дорог привлекли военную технику
Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

В Одесской области, чтобы восстановить автомобильное движение и расчистить дороги от снега, привлекали военную технику.

Об этом сообщил советник руководителя областной полиции Руслан Форостяк в Фейсбуке.

"Автомобильное движение во всех направлениях в области полностью восстановлено. В некоторых районах области пришлось применять мощную военную технику, чтобы пробиться через снег", - написал он.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Украине закрыты аэропорты в шести городах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев
В Одессе задержали банду автоугонщиковВ Одессе задержали банду автоугонщиков
Сухогруз, арестованный за заходы в Крым, передадут Военно-морским силамСухогруз, арестованный за заходы в Крым, передадут Военно-морским силам
"Укравтодор" призвал ужесточить наказание за превышение скорости"Укравтодор" призвал ужесточить наказание за превышение скорости
РоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткойРоSSия снова пустила поезда через Луганскую область из-за проблем с обходной веткой
Блок рекламы


Похожие новости
Договор о первой концессионной дороге в Украине, вероятно, подпишут в этом году, - НовакДоговор о первой концессионной дороге в Украине, вероятно, подпишут в этом году, - Новак
Украинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платнымиУкраинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платными
В Киевской области автобус с 19-ти иностранцами застрял в сугробеВ Киевской области автобус с 19-ти иностранцами застрял в сугробе
В Винницкой области в ДТП с участием "скорой" пострадали 8 человекВ Винницкой области в ДТП с участием "скорой" пострадали 8 человек
РоSSия второй день не пропускает украинские фуры на пункте пропуска в Харьковской областиРоSSия второй день не пропускает украинские фуры на пункте пропуска в Харьковской области
Киевскому транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за ситуации на дорогахКиевскому транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за ситуации на дорогах
На автодороге Хмельницкий - Винница произошло ДТП с 8 пострадавшимиНа автодороге Хмельницкий - Винница произошло ДТП с 8 пострадавшими
В Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогойВ Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогой
Патрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах УкраиныПатрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах Украины
На дороге в Херсонской области грузовик влетел в заглохший автобус с пассажирамиНа дороге в Херсонской области грузовик влетел в заглохший автобус с пассажирами
Последние новости
Подгружаем последние новости