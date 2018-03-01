На новой автомагистрали в Симферополе не сходятся эстакады

Стоящаяся автодорога 1-й категории "Таврида" через Керченский мост должна соединить Крым и Кубань.

Эстакады новой автодороги 1-й категории "Таврида", которая через Керченский мост соединит Крым и Кубань, в Симферополе не сходятся.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Фото: www.facebook.com/illona.karacan

Фото: www.facebook.com/illona.karacan

В 2016 году общая стоимость проекта оценивалась местными властями в 139 млрд рублей (около 2 млн долларов США). Тогда же были утверждены окончательные решения по маршруту и характеристикам трассы. Примерно половина автодороги будет проложена заново, вторая пройдёт по существующим дорогам (реконструкция). В 2017 году все их проекты прошли государственную экспертизу.

Ранее в феврале сообщалось, что строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насыпь - Фарватер" в районе Керченского полуострова. Расхождение составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту.